Perché l'addio di De Zerbi al Marsiglia è stato annunciato stranamente in piena notte

Questa mattina il Marsiglia ha comunicato ufficialmente l’addio di Roberto De Zerbi, ma la notizia è arrivata in modo inaspettato, in piena notte. Le fonti francesi spiegano che il club aveva un motivo preciso per scegliere quel momento: volevano evitare clamore e speculazioni, spostando l’annuncio quando meno se lo aspettava l’ambiente. La decisione ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori, che si sono svegliati con la notizia già diffusa.

Cosa c'è dietro l'annuncio notturno del Marsiglia sulla separazione da Roberto De Zerbi. Il club aveva un motivo preciso, stando alla stampa francese.

