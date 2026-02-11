De Zebi-Marsiglia | finito il marriage francesce
Questa mattina a Mompiano si è conclusa la telenovela tra De Zebi e Marsiglia. Dopo settimane di trattative, le due parti hanno finalmente trovato un accordo e il giocatore si prepara a lasciare il club italiano per trasferirsi in Francia. La notizia ha fatto subito il giro del settore, con tifosi e addetti ai lavori che attendono di scoprire i dettagli di questa operazione di mercato.
Separazione consensuale con l’OM dopo mesi turbolenti: finisce un capitolo intenso, non la storia di un allenatore che vive di idee e coraggio. C’è un filo invisibile che parte da Mompiano, attraversa l’Europa e non smette mai di vibrare. È il filo delle idee, della ricerca ostinata del bel gioco, della convinzione che il calcio sia prima di tutto un atto di identità. Su quel filo continua a camminare Roberto De Zerbi, anche oggi che la sua avventura con l’Olympique Marsiglia si è ufficialmente conclusa. La separazione è arrivata nella notte, in modo consensuale, dopo giorni in cui l’aria allo Stade Vélodrome era diventata sempre più pesante.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
