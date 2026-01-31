De Zerbi conferma impegno a Marsiglia | Resto per costruire il futuro

Roberto De Zerbi ha confermato di voler restare al Marsiglia per altri cinque o sei anni. L’allenatore italiano ha deciso di rimanere in Francia, nonostante le voci di un possibile addio. De Zerbi vuole costruire il suo futuro con il club e ha firmato un nuovo contratto che lo lega alla squadra per diversi anni. La permanenza del tecnico arriva dopo settimane di discussioni e conferma che il progetto con il Marsiglia è ancora vivo.

L'allenatore tecnico del Marsiglia, Roberto De Zerbi, ha ufficialmente confermato il proprio impegno con la squadra francese per i prossimi cinque o sei anni. L'annuncio, arrivato in un'intervista rilasciata nei giorni scorsi, mette definitivamente fine a ogni speculazione sul suo futuro dopo un avvio di stagione che ha visto il club azzurro in corsa per il titolo di Ligue 1 e una prestazione solida in Europa League. De Zerbi, che ha guidato la formazione marseillaise dal 2022, ha scelto di rinnovare il proprio contratto con un orizzonte strategico a medio-lungo termine, sottolineando la volontà di costruire un progetto duraturo basato su identità tattica, sviluppo dei giovani e crescita culturale all'interno dell'ambiente sportivo.

