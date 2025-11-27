Milan parla Rabiot | Con Allegri ho un bel rapporto E’ un vincente Il mio arrivo in rossonero? Vi svelo una cosa

Milan, Rabiot in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato del suo rapporto con Allegri e della scelta di vestire la maglia rossonera Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot ha parlato della sua avventura in rossonero e anche di Allegri. IL RAPPORTO CON ALLEGRI – «È un vincente e mi piacciono la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan, parla Rabiot: «Con Allegri ho un bel rapporto. E’ un vincente. Il mio arrivo in rossonero? Vi svelo una cosa»

