Milan parla Rabiot | Con Allegri ho un bel rapporto E’ un vincente Il mio arrivo in rossonero? Vi svelo una cosa

Calcionews24.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan, Rabiot in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato del suo rapporto con Allegri e della scelta di vestire la maglia rossonera Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot ha parlato della sua avventura in rossonero e anche di Allegri. IL RAPPORTO CON ALLEGRI – «È un vincente e mi piacciono la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

milan parla rabiot allegriRabiot rivela: "A inizio mercato Allegri mi aveva detto: 'Vediamo cosa succede'. E qualcosa è successo davvero" - Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot ha parlato così di Max Allegri che lo ha voluto fortemente al Milan: "È un vincente e mi piacciono la sua ... Segnala milannews.it

milan parla rabiot allegriRabiot: "Allegri mi chiedeva ogni giorno quando sarei rientrato. In estate è stato assurdo, sembra che preveda il futuro. al Milan c'è tutto per vincere" - Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: ve ne proponiamo i passaggi più rilevanti. Segnala calciomercato.com

milan parla rabiot allegriRabiot: "Sono arrivato al Milan al momento giusto, ci sono tutte le componenti per vincere. Ecco cosa mi piace di Allegri" - Da quando è arrivato a Milanello negli ultimi giorni del mercato estivo, Adrien Rabiot ha cambiato tanto il Milan. Si legge su milannews.it

