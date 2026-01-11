Allegri si gioca l’aggancio all’Inter con 6 cambi rispetto al Genoa | fuori Modric Rabiot e Leao

Allegri affronta una sfida importante con il Milan, apportando sei cambi rispetto alla partita contro il Genoa, tra cui l’assenza di Modric, Rabiot e Leao. Dopo un risultato difficile e polemiche, la squadra si prepara a un match cruciale per mantenere la posizione in classifica e avvicinare l’Inter. La sfida rappresenta un'opportunità per rimettersi in carreggiata e dimostrare la propria solidità.

Dopo la gara difficile e controversa con il Genoa, Max Allegri e il suo Milan si presentano a un appuntamento che non possono fallire. A Firenze si giocano la possibilità di rosicchiare punti a una tra Inter e Napoli se non ad entrambe, essendoci lo scontro diretto questa sera a San Siro tra le due squadre. Allegri sceglie per ben 6 cambi rispetto alla gara contro De Rossi, pareggiata al 92esimo da Leao su colpo di testa. Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali. Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Parisi; Dodò, Ndour, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. A disp.: Lezzerini, Christensen, Brescianini, Ranieri, Sohm, Nicolussi Caviglia, Solomon, Fazzini, Kospo, Fortini, Eddy, Piccoli.

