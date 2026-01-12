Il modello Emilia-Romagna per un centrosinistra utile e vincente L' agenda De Pascale

Il modello Emilia-Romagna per un centrosinistra efficace si basa su una strategia che unisce sostenibilità, inclusione e innovazione. L’agenda De Pascale propone un percorso volto a rafforzare le istituzioni e a rispondere alle esigenze dei cittadini, favorendo un impegno concreto e duraturo. In un contesto globale di sfide politiche, questa visione mira a costruire un’alternativa stabile, capace di offrire soluzioni pratiche e di lungo termine.

Mi è stato chiesto di riflettere su quali debbano essere oggi le linee fondamentali di un centrosinistra capace di vincere, nel tempo dei successi elettorali delle destre mondiali. Ma, po. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il modello Emilia-Romagna per un centrosinistra utile e vincente. L'agenda De Pascale Leggi anche: Michele de Pascale, il primo anno a capo della Regione Emilia-Romagna: “Passante, pronti a firmare” Leggi anche: Sanità, de Pascale: "L'Emilia-Romagna non riesce più a curare pazienti da fuori regione" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Governo convoca cinque assessori regionali: ipotesi commissariamento su dimensionamento scolastico. Sinistra Italiana denuncia scelta politica contro regioni centrosinistra; Il centrosinistra unito: Più interventi, meno liti; Concessioni balneari, Cavalieri Foschini: “In gioco il futuro di famiglie e imprese”; Missiroli si dimette da sindaco, Pd: 'Gesto di responsabilità. Via ai confronti nel centrosinistra'. Il modello Emilia-Romagna per un centrosinistra utile e vincente. L'agenda De Pascale - Romagna, ecco le sue idee per il Pd e il campo largo ... ilfoglio.it

Elezioni Regionali. Centrosinistra vince in Emilia Romagna e Calabria, eletti Bonaccini e Oliverio. Boom astensionismo - Vittoria netta delle coalizioni guidate dal Pd, con Stefano Bonaccini che si attesta al 49% dei consensi in Emilia ... quotidianosanita.it

Le PROIEZIONI SERALI DEL NOSTRO MODELLO Le nevicate totali tra 2 e 7 gennaio La neve su Emilia/ Romagna/Veneto/ Toscana è quella del 6 e 7 gennaio - facebook.com facebook

#Scuola. Un nuovo modello educativo per l’Emilia-Romagna: 22 progetti pronti a partire per ‘Scuole aperte’ grazie a quasi 3 milioni di euro, uno in più rispetto a quello previsto dal bando. La #notizia regioneer.it/ScuoleAperte-2… x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.