Manu Koné si è infortunato durante la partita contro il Milan, con un dolore al 58’. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione muscolare di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra. Di seguito, i dettagli sui tempi di recupero e le possibili conseguenze per il calciatore e la squadra.

Si ferma Manu Koné. Gli esami strumentali effettuati dopo l’infortunio rimediato al 58’ della gara contro il Milan hanno confermato una lesione muscolare di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra. Per il centrocampista della Roma è previsto uno stop di circa un mese. Un’assenza pesante per il centrocampo giallorosso, considerando il ruolo centrale di Koné negli equilibri tattici della squadra. Il giocatore aveva lasciato il campo visibilmente dolorante nella ripresa del match dell’Olimpico. Lo staff medico definirà nei prossimi giorni il programma di recupero, con l’obiettivo di rientrare tra fine febbraio e inizio marzo, salvo complicazioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Infortunio Koné, c’è lesione: i tempi di recupero

