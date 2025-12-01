Tempi di recupero Vlahovic | ecco quanto può stare fuori l’attaccante della Juve per la lesione all’adduttore

Juventusnews24.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Necessari consulti sulla terapia. La  Juventus  deve fare i conti con la  dura realtà  della diagnosi ufficiale:  Dušan Vlahovi? ha subito una lesione di alto grado alla giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Questa  grave lesione  non solo chiude l’anno del serbo, ma preannuncia un  lungo stop  che lo terrà lontano dai campi per un periodo stimato tra i  due e i tre mesi. Per conoscere con esattezza i tempi di recupero si dovranno attendere le prossime visite, ma lo stop sarà lungo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

