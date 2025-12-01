Tempi di recupero Vlahovic | ecco quanto può stare fuori l’attaccante della Juve per la lesione all’adduttore
. Necessari consulti sulla terapia. La Juventus deve fare i conti con la dura realtà della diagnosi ufficiale: Dušan Vlahovi? ha subito una lesione di alto grado alla giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Questa grave lesione non solo chiude l’anno del serbo, ma preannuncia un lungo stop che lo terrà lontano dai campi per un periodo stimato tra i due e i tre mesi. Per conoscere con esattezza i tempi di recupero si dovranno attendere le prossime visite, ma lo stop sarà lungo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
CAMBIANO I TEMPI DI RECUPERO? I DETTAGLI https://shorturl.at/c9pfl - facebook.com Vai su Facebook
Aghemo: “Confermata la lesione per Vlahovic, i tempi di recupero…” - Paolo Aghemo, inviato di Sky Sport, ha parlato delle condizioni di Dusan Vlahovic in attesa che arrivi il bollettino medico della Juventus. Riporta tuttojuve.com
Infortunio Vlahovic: l’esito degli esami e i tempi di recupero - Infortunio Vlahovic – Arriva il verdetto sulle condizioni di Dusan Vlahovic, infortunatosi nella sfida tra Juventus e Cagliari. Come scrive fantamaster.it
Vlahovic infortunato, le condizioni dell'attaccante della Juventus: i tempi di recupero e quante partite salterà - La Juventus perde Dusan Vlahovic per infortunio: il centravanti serbo si è fatto male contro il Cagliari. Segnala ilbianconero.com
Juve: tegola Vlahovic, svelati i veri tempi di recupero - L'infortunio del serbo sembra essere più grave del previsto. Lo riporta calciomercatonews.com
Juventus, guaio Vlahovic e festa Yildiz: i tempi di recupero del bomber, il web celebra il turco - Infortunio per Dusan Vlahovic: problema all’adduttore e rischio lungo stop. Si legge su sport.virgilio.it