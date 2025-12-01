Tempi di recupero Vlahovic | ecco quanto può stare fuori l’attaccante della Juve per la lesione all’adduttore

. Necessari consulti sulla terapia. La Juventus deve fare i conti con la dura realtà della diagnosi ufficiale: Dušan Vlahovi? ha subito una lesione di alto grado alla giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Questa grave lesione non solo chiude l’anno del serbo, ma preannuncia un lungo stop che lo terrà lontano dai campi per un periodo stimato tra i due e i tre mesi. Per conoscere con esattezza i tempi di recupero si dovranno attendere le prossime visite, ma lo stop sarà lungo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

