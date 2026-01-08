Alessio Tacchinardi commenta le recenti prestazioni di David, lodandolo dopo il match contro il Sassuolo. Tuttavia, l’ex calciatore si sofferma anche sul rigore sbagliato con il Lecce, offrendo una valutazione equilibrata. La sua analisi si concentra sulle qualità del giovane e sugli aspetti da migliorare, fornendo un punto di vista obiettivo e sobrio sulla situazione attuale del giocatore.

Alessio Tacchinardi è tornato a parlare di David, promuovendolo dopo il match col Sassuolo e tornando sul pessimo rigore tirato con il Lecce. L’ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi, ai microfoni di Mediaset è tornato a parlare di David, che aveva aspramente criticato dopo il match con il Lecce. LEGGI ANCHE: David vuole solo la Juventus: respinto anche l’approccio di questo top club. Il retroscena Il commentatore ha apprezzato la prova del canadese nella gara con il Sassuolo, ma è tornato proprio sull’episodio del penalty di sabato scorso. LE PAROLE DI TACCHINARDI – « Io sono solo contento se David vuole andare a battere il rigore ma è il modo di batterlo che è presuntuoso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tacchinardi su David: «Sono felice per la partita con il Sassuolo, ma sul rigore col Lecce dico questo»

