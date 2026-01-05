‘David Bowie-Hello Starman!’ a Parma una mostra dedicata al Duca Bianco

Da periodicodaily.com 5 gen 2026

(Adnkronos) – A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, icona della musica e dell’arte, la mostra 'David Bowie – Hello Starman!' rende omaggio al suo talento visionario in una collettiva che ne reinterpreta il glamour e le metamorfosi. A cura di Stefano Bianchi, 'Hello Starman!' – in programma a Parma con inaugurazione il 10 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

