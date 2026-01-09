10 anni senza David Bowie | la Cineteca ricorda il Duca Bianco con una maratona al Modernissimo

Il 10 gennaio ricorrono dieci anni dalla scomparsa di David Bowie. La Cineteca celebra questa data con una maratona speciale al Modernissimo, proponendo un’intera giornata dedicata al Duca Bianco. Un’occasione per rivivere il suo percorso artistico attraverso film e documentari, mantenendo vivo il suo ricordo nel panorama culturale.

A 10 anni dalla scomparsa, la Cineteca ricorda il Duca Bianco con l'intera programmazione di sabato 10 gennaio, al Modernissimo. In occasione del decimo anniversario dalla scomparsa di David Bowie, avvenuta il 10 gennaio 2016, il Modernissimo dedica l'intera giornata di sabato 10 gennaio al Duca.

