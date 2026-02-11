Darwin Day | cos’è e perché si celebra? Tutti gli eventi a Milano dal 12 al 15 febbraio

Da domani Milano si anima con eventi dedicati a Darwin. Dal 12 al 15 febbraio, il Museo di Storia Naturale, il Planetario e l’Acquario Civico organizzano incontri, mostre e attività per ricordare il padre della teoria dell’evoluzione. La città si prepara a ospitare appassionati e curiosi, che potranno approfondire la vita e le scoperte di Charles Darwin, tra visite guidate e laboratori.

Milano, 11 febbraio 2026 - Il Museo di Storia Naturale di Milano, il Planetario e l'Acquario Civico celebrano, dal 12 al 15 febbraio, la n ascita del padre della teoria dell'evoluzione con "Darwin Day. Raccontare l'evoluzione": un programma di conferenze e attività per adulti e ragazzi dedicate ad illustrare i tanti mezzi oggi disponibili per divulgare questo argomento. Anche quest'anno, per la sua ventitreesima edizione, è previsto l'ingresso gratuito ai percorsi espositivi. 20051103 - CITTA' DEL VATICANO - CRO - CHIESA: DARWIN NON NEGA CREAZIONE, ERRORE FONDAMENTALISTI - La creazione del mondo, cosi' come ce l'hanno tramandata le Sacre scritture, e la teoria dell'evoluzione 'convivono perfettamente': Darwin non e' in contrasto con la Genesi, come invece vogliono coloro che manderebbero al macero la selezione naturale in nome di un rigido 'creazionismo'.

