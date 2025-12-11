Cosa fare anche gratis a Milano dal 12 al 14 dicembre | tutti gli eventi
Scopri gli eventi imperdibili a Milano dal 12 al 14 dicembre, tra mercatini natalizi, concerti e laboratori gratuiti. Un weekend ricco di emozioni e divertimento per vivere appieno l’atmosfera festiva della città. Ecco tutte le iniziative da non perdere per un fine settimana all’insegna del Natale.
Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 12 al 14 dicembre?La magia del Natale promette un nuovo weekend all’insegna dell’emozione e del divertimento, con concerti, laboratori e mercatini imperdibili.Primo tra tutti: l’arrivo del Natale al Mercato Centrale, con laboratori, canti e musica pop (tutto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Cosa fare a Milano oggi 11 dicembre: L’Ape Maia al San Babila e “A Jazzy Christmas” al Conservatorio milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X
Cosa fare per ridurre la paura dell'anestesia? Leggi qui: - facebook.com Vai su Facebook
Sant’Ambrogio: cosa fare a Milano nel fine settimana - Sant'Ambrogio: cosa fare a Milano nel fine settimana tra musica, arte, artigianato, degustazioni, attività per famiglie e bambini. Riporta mam-e.it
Capodanno 2026 in Piazza Duomo a Milano: niente concerto, albero olimpico e cosa fare in città - Capodanno 2026 in Piazza Duomo a Milano: niente concertone ma albero olimpico, mercatini e mille eventi in città. Scrive milanofree.it