Cosa fare anche gratis a Milano dal 12 al 14 dicembre | tutti gli eventi

Milanotoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri gli eventi imperdibili a Milano dal 12 al 14 dicembre, tra mercatini natalizi, concerti e laboratori gratuiti. Un weekend ricco di emozioni e divertimento per vivere appieno l’atmosfera festiva della città. Ecco tutte le iniziative da non perdere per un fine settimana all’insegna del Natale.

Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 12 al 14 dicembre?La magia del Natale promette un nuovo weekend all’insegna dell’emozione e del divertimento, con concerti, laboratori e mercatini imperdibili.Primo tra tutti: l’arrivo del Natale al Mercato Centrale, con laboratori, canti e musica pop (tutto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

