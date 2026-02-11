Dariya Derkach | tre operazioni un anno senza gare e la voglia di ricominciare

Dariya Derkach ha passato un anno difficile, senza gare e con tre operazioni alle spalle. Ora, la triplista azzurra è pronta a ricominciare, anche se il percorso è ancora lungo. Durante l’ultimo appuntamento di SprintZone, ha parlato di come si sente e di cosa la aspetta nel futuro.

Nel nuovo appuntamento del martedì di SprintZone ospite Dariya Derkach, triplista azzurra che racconta un anno durissimo e una ripartenza tutta da seguire. La 32enne atleta italiana, nata sportivamente in Ucraina, ha vissuto un 2025 complicato

