Nel pieno centro di Frascati apre Acquadisale, nuovo ristorante di pesce contemporaneo che unisce cucina curata, atmosfera accogliente e una storia fatta di mare, lavoro quotidiano e determinazione. A guidare il progetto sono Alessandra Nalli ed Elisabetta Nalli, due sorelle che hanno scelto di trasformare la loro passione per la ristorazione in una nuova apertura, portando nel cuore dei Castelli Romani un’idea di cucina di pesce autentica e contemporanea. La freschezza della materia prima è uno dei pilastri di Acquadisale. Ogni sera vengono seguite le aste del pesce per selezionare il miglior pescato locale, con particolare attenzione alle marinerie di Terracina, Ponza e Anzio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Acquadisale apre a Frascati: il pesce fresco, una storia di famiglia e la voglia di ricominciare

Leggi anche: Il pesce è davvero fresco? Te lo dice una webcam. Il Grande Fratello ora è fondo al mare

Leggi anche: Il pesce è davvero fresco? Te lo dice una webcam. Il Grande Fratello ora è in fondo al mare

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

GABOR COSMETICS C’è un momento, durante le feste, in cui il tempo rallenta e le lancette si fermano un’istante prima della magia: proprio lì, dove i ricordi diventano profumi. Quest’anno, Gabor Cosmetics apre il suo orologio delle meraviglie con i nuovi prof - facebook.com facebook