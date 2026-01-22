Il coraggio dopo Crans Montana | Eleonora Palmieri mostra il volto segnato e la sua grande voglia di ricominciare

Dopo l’incidente di Crans Montana, Eleonora Palmieri si presenta con il volto segnato, testimone della sua esperienza e della sua determinazione. Le immagini ritraggono una donna che affronta il recovery con tenacia, accompagnate dalla frase “Un centimetro alla volta”. Un gesto semplice, ma carico di significato, che riflette il suo desiderio di ricominciare e di affrontare ogni passo con coraggio e speranza.

Mostra il suo volto senza filtri, con i segni evidenti delle ustioni, e accompagna le immagini con poche parole cariche di forza: " Un centimetro alla volta ". Eleonora Palmieri, 29 anni, veterinaria originaria del Riminese, ha scelto i social per raccontare il lungo cammino di recupero dopo la drammatica notte di Crans Montana. Il rientro in Romagna dopo il ricovero. Dopo circa venti giorni trascorsi all’ospedale Niguarda di Milano, la giovane è stata trasferita al Centro Grandi Ustionati di Cesena, una scelta dettata dal desiderio di essere più vicina alla famiglia. Un ritorno a casa solo simbolico, perché la strada verso la guarigione è ancora lunga, ma fondamentale anche dal punto di vista emotivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

