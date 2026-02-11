Questa sera l’Accademia di Santa Sofia ospita Danilo Squitieri, protagonista del sesto appuntamento della stagione 202526. L’evento si svolge in collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala”, l’Università del Sannio e il Banco BPM. La serata promette di portare in scena musica e talento, attirando appassionati e studenti da tutta la zona. Gli organizzatori annunciano un programma ricco di emozioni, con un pubblico che già si prepara ad ascoltare con attenzione.

Tempo di lettura: 3 minuti Sesto appuntamento nel cartellone artistico 202526 dell’Accademia di Santa Sofia, in collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala”, l’Università degli Studi del Sannio e il Banco BPM. Sabato 14 febbraio, sul palco dell’Auditorium di Sant’Agostino di Benevento, alle ore 19 si esibirà “Danilo Squitieri, violoncello. La grande evoluzione del linguaggio musicale tra ‘800 e ‘900”. Il violoncello di Danilo Squitieri dà voce a Mieczys?aw Weinberg, amico di Šostakovi?, perseguitato e a lungo dimenticato. Riscoperto anche grazie a Jacqueline du Pré, torna a risplendere una delle voci più intense del Novecento russo, offrendo un itinerario tra sofferenza, memoria e riscossa musicale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Danilo Squitieri protagonista del sesto appuntamento dell’Accademia di Santa Sofia

Approfondimenti su Santa Sofia

Il quarto appuntamento dell’Accademia di Santa Sofia propone un evento dedicato alla musica che attraversa il tempo, dal contemporaneo al classicismo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Teatro Diana Napoli 13 febbraio, ore 17:30 Orchestra Accademia di Santa Sofia Violoncello Danilo Squitieri - facebook.com facebook