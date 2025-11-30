Secondo appuntamento della Stagione dell’Accademia di Santa Sofia | Anna Tifu con il Tango Quartet
Tempo di lettura: 2 minuti di Valentina Scognamiglio Sulle note di Astor Piazzolla, della ‘ Carmen’ di Bizet, di Romeo Scaccia, il Teatro Comunale si è scaldato con un genere musicale così lontano ma al contempo così vicino a quella che è la tradizione italiana. Il tango, la milonga e ancor prima l’habanera, figli dei nostri cugini d’oltre oceano, avvolgono con l’eleganza del violino, le note struggenti del bandone ó n, la ritmica decisa del contrabasso e la melodia incalzante del pianoforte, gli estimatori di questo genere che è però capace di coinvolgere anche chi non è solito ascoltarlo. Anna Tifu con Romeo Sciacca, Massimiliano Pitocco e Gianluigi Pennino, hanno interpretato e raccontano cosa è il tango con entusiasmo, passione ed eleganza che non possono prescindere da questo genere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
