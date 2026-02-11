Daniil Medvedev si è lasciato andare durante il torneo ATP 500 di Rotterdam. Il tennista russo ha perso la pazienza e si è lamentato pubblicamente, accusando le palline di influenzare il suo rendimento. In un momento di nervosismo, ha anche rivelato di aver saliva in bocca per cercare di compiacere le palline stesse. La scena ha attirato l’attenzione di tutti gli spettatori presenti.

Daniil Medvedev ha perso la pazienza durante il torneo Atp 500 di Rotterdam, mostrando tutta la sua frustrazione nei confronti delle palline da gioco. Dopo l’eliminazione all’esordio contro Ugo Humbert, l’ex numero uno del mondo si è rivolto all’arbitro con tono duro e sguardo torvo, criticando duramente la qualità del materiale: "Perché queste palline sono fatte per le persone a cui piace compiacere — ha tuonato il russo —. Persone a cui piace compiacere con un po', con un po' di saliva", sottolineando il suo disappunto per il comportamento della casa produttrice. Medvedev non si è limitato a parole: ha contestato più volte le palline durante la partita, arrivando a definirle "orribili" e invitando a non utilizzarle mai più in nessun torneo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Daniil Medvedev impazzisce per le palline: "Saliva per compiacere!"

Approfondimenti su Medvedev Rotterdam

Daniil Medvedev si arrabbia a Rotterdam.

Daniil Medvedev si fa fermare al primo turno dell’ATP 500 di Rotterdam.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Medvedev Rotterdam

Argomenti discussi: Daniil Medvedev impazzisce per le palline: Saliva per compiacere! | Libero Quotidiano.it.

Medvedev furioso a Rotterdam: Queste palline non sono rotonde, poi caos con il giudice di sediaBrutto esordio di Daniil Medvedev nel torneo di Rotterdam e dopo la sconfitta il campione è stato piuttosto criptico lamentandosi e non poco. Brutta sconfitta del tennista russo Daniil Medvedev all’es ... tennisitaliano.it

ATP Rotterdam, Medvedev sbotta: Queste palline non sono rotonde, non dovremmo giocarciTennis - ATP | Durante il match che l'ha visto sconfitto da Ugo Humbert, Daniil Medvedev ha qualcosa da ridire sulle palle. E, come al solito, non ci va leggero: Cancellate queste palle del ***** ... ubitennis.com

Medvedev, show a Rotterdam contro… le palline (Adnkronos) - Daniil Medvedev show a Rotterdam. Il tennista russo è stato eliminato al primo turno dell'Atp 500 olandese, battuto dal francese Ugo Humbert in tre set, non prima però di sfornare una sfuriata dell - facebook.com facebook