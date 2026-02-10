Daniil Medvedev si fa fermare al primo turno dell’ATP 500 di Rotterdam. Il russo, reduce da un match acceso, perde contro Ugo Humbert in tre set, ma prima di uscire di scena si lascia andare a una dura sfuriata in campo.

(Adnkronos) – Daniil Medvedev show a Rotterdam. Il tennista russo è stato eliminato al primo turno dell’Atp 500 olandese, battuto dal francese Ugo Humbert in tre set, non prima però di sfornare una sfuriata delle sue. Nel mirino questa volta ci sono le palline utilizzate nel torneo che, a quanto pare, non sono state di suo gradimento: “Non dovremmo giocare con le palle Head”, ha detto il russo, critando così direttamente il noto brand di accessori sportivi, “non dovremmo nemmeno comprarle. Non sono nemmeno rotonde, sono orrende”. Ma non è tutto. Medvedev si è poi lanciato in una ‘metafora’ un po’ azzardata: “Queste palline sono fatte per le persone a cui piace compiacere”, ha urlato il russo al giudice di sedia, visibilmente imbarazzato, “persone a cui piace compiacere con un po’, con un po’ di saliva”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Medvedev, show a Rotterdam contro… le palline

Daniil Medvedev si arrabbia a Rotterdam.

Questa mattina a Rotterdam si gioca una sfida di alto livello tra Daniil Medvedev e Ugo Humbert.

Daniil Medvedev Breaks Silence After Heavy Australian Open Loss to Learner Tien

Medvedev sbrocca a Rotterdam, stavolta si arrabbia per le palline: Fatte per chi ama compiacereDaniil Medvedev non si smentisce mai. Il russo è stato sconfitto a Rotterdam da Humbert. Durante l’incontro se l’è presa con le palline, a suo dire non adatte per un torneo di tennis importante: ... fanpage.it

ATP Rotterdam: Crisi Medvedev senza fine. Humbert lo elimina al primo turnoIl Day 1 dell’ ABN AMRO Open di Rotterdam inizia subito con un’inaspettata sorpresa. Daniil Medvedev, numero 4 del seeding, saluta prematuramente il main draw olandese, uscendo di scena al primo turno ... ubitennis.com

MEDVEDEV SHOW Il russo compie una rimonta incredibile da due set di svantaggio e vince 3-2 contro l’ungherese Marozsán. Terza vittoria consecutiva in uno Slam per Daniil che rimane imbattuto nel 2026 e conquista gli ottavi di finale agli Australian Op facebook

A win to begin for Ugo Ugo Humbert defeats Daniil Medvedev 7–6 3–6 6–3 to claim his first career win in Rotterdam #abnamroopen x.com