Medvedev sbrocca a Rotterdam stavolta si arrabbia per le palline | Fatte per chi ama compiacere

Medvedev sbrocca a Rotterdam stavolta si arrabbia per le palline

Daniil Medvedev si arrabbia a Rotterdam. Dopo la sconfitta contro Humbert, il russo si scaglia contro le palline usate nel torneo, dicendo che sono fatte per chi cerca di compiacere. La sua reazione sorprende, e lui non si trattiene nel commentare le attrezzature che, a suo avviso, non sono all’altezza di un evento importante.

Daniil Medvedev non si smentisce mai. Il russo è stato sconfitto a Rotterdam da Humbert. Durante l'incontro se l'è presa con le palline, a suo dire non adatte per un torneo di tennis importante: "Perfette per chi ama compiacere". L'accusa a Trump: "Protettore dei pedofili". Lui si arrabbia e fa il dito medio: "Vaff…" Durante una visita all'impianto Ford di Detroit, Donald Trump è stato accusato di essere un Bublik distrugge le palline degli Australian Open mostrando una foto: "Dopo 5 minuti sono così" Alexander Bublik, numero 11 del ranking ATP, sfida le aspettative degli Australian Open 2026 con un post ironico e provocatorio.

