Sono di Daniela Ruggi i resti trovati

Questa mattina a Modena si scopre che i resti trovati all’inizio dell’anno sono di Daniela Ruggi. Due escursionisti hanno individuato i resti l’1 gennaio in una torre abbandonata vicino alla sua casa a Vitriola di Montefiorino. La polizia ora cerca di capire cosa sia successo alla 32enne scomparsa.

8.30 Svolta a Modena nel caso della scomparsa di Daniela Ruggi. Sono della 32enne i resti rinvenuti l'1 gennaio da due escursionisti in una antica torre diroccata non distante dalla sua casa a Vitriola di Montefiorino, nel Modenese. A stabilirlo il test del Dna. Daniela Ruggi era sparita il 19 settembre del 2024, dopo che il giorno prima era stata vista per l'ultima volta all' uscita dell'ospedale dopo un'infezione non grave.La donna era seguita dai servizi sociali. Era stato il sindaco a fare denuncia di scomparsa per Daniela.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Daniela Ruggi Daniela Ruggi, svolta sul caso: sono della giovane scomparsa i resti trovati nel rudere La svolta sul caso di Daniela Ruggi arriva dopo mesi di incertezza. Svolta nel caso della scomparsa di Daniela Ruggi: sono della 32enne i resti trovati in rudere Modena, 2 gennaio – I resti trovati nell’antica torre diroccata a Vitriola di Montefiorino sono di Daniela Ruggi, la donna scomparsa ormai da qualche settimana. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Caso Daniela Ruggi: Resti Umani Trovati In Un Casolare A Modena Ultime notizie su Daniela Ruggi Argomenti discussi: Modena, scomparsa Daniela Ruggi: suoi i resti trovati in un rudere; Scomparsa Daniela Ruggi, sono suoi i resti trovati in un rudere sull'Appennino modenese; Daniela Ruggi scomparsa a Modena, svolta nell’indagine: sono suoi i resti trovati in un rudere; Caso Ruggi, in arrivo esiti sul teschio ritrovato. Daniela Ruggi morta, chi era la 32enne scomparsa: il malore, le indagini su Domenico Lanza, il ritrovamento delle ossaSono di Daniela Ruggi i resti umani trovati lo scorso 1 gennaio da due escursionisti in un'antica torre diroccata non molto distante dall'abitazione della donna, a Vitriola ... ilmessaggero.it Daniela Ruggi morta, chi era la 32enne scomparsa: dal malore al ritrovamento delle ossa. La ricostruzioneSono di Daniela Ruggi i resti umani trovati lo scorso 1 gennaio da due escursionisti in un'antica torre diroccata non molto distante dall'abitazione della donna, a Vitriola ... ilgazzettino.it Scomparsa Daniela Ruggi, sono suoi i resti trovati in un rudere sull'Appennino modenese x.com Daniela Ruggi trovata morta, la svolta nel caso: sono della 32enne i resti trovati nel rudere - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.