Resti umani nel rudere, test del Dna alla madre di Daniela Ruggi.

Montefiorino (Modena), 13 gennaio 2026 – E’ un’attesa straziante quella a cui è sottoposta la famiglia Ruggi: ancora non sa, infatti, se quei resti rinvenuti da due escursionisti nella torre Pignone, situata a poca distanza dall’abitazione della 32enne scomparsa appartengano davvero a Daniela. Proprio per riuscire a svelare l’ inquietante mistero, ovvero il ritrovamento di un teschio, un reggiseno e altro materiale nella torre diroccata di Vitriola in queste ore la mamma di Daniela è stata convocata per sottoporsi al test del Dna. Nel corso dei sopralluoghi avvenuti all’epoca della scomparsa della 32enne – risalente al settembre 2024 – nell’abitazione di Daniela erano stati repertati anche oggetti di uso quotidiano, legati all’igiene personale da cui è stato estrapolato il dna della giovane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

