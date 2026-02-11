Daniel Grassl può sognare la medaglia? Serve il libero della vita | corsa su un francese

Daniel Grassl ha dato un’ulteriore dimostrazione di essere tra i più forti in gara. Ieri, durante lo short program maschile di pattinaggio artistico, il 24enne italiano ha messo in mostra tutta la sua esperienza e tecnica. Ora, con il libero alle porte, il suo sogno di medaglia si fa più concreto. La corsa per il podio si fa complicata, ma Grassl ha ancora tutte le carte in mano per provarci.

Nella giornata di ieri, in occasione dello short program individuale maschile di pattinaggio artistico valido per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Daniel Grassl si è nuovamente confermato a livelli altissimi. Dopo il corto contratto snocciolato al Team Event l'azzurro si è reso artefice di una prestazione molto solida, tanto da raggiungere una splendida quarta posizione con il punteggio di 93.46. Curiosamente, a quattro anni di distanza da Pechino 2022, l'atleta di Edoardo De Bernardis ha replicato un'impresa già segnata nella precedente rassegna a cinque cerchi, quando raccolse la quarta moneta nel libero (fu dodicesimo nel corto), piazzandosi poi in settima posizione finale.

