Per la quarta volta in carriera, la terza in ambito Senior, Daniel Grassl prenderà parte alle Finali de circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico. L’azzurro sarà della partita questo fine settimana sul ghiaccio giapponese di Nagoya con un obiettivo chiaro: pattinare due programmi senza particolari sbavature, mettere pressione agli avversari e proseguire così il suo percorso di avvicinamento verso la parte più importante della stagione. Un traguardo significativo per l’altoatesino, riuscito a strappare il pass per il Sol Levante grazie alla brillante seconda posizione ottenuta alla Cup Of China e alla quinta piazza arrivata con Skate America. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico: Daniel Grassl mina vagante alle Finali Grand Prix. L’azzurro può mettere pressione