Pattinaggio artistico | Daniel Grassl mina vagante alle Finali Grand Prix L’azzurro può mettere pressione
Per la quarta volta in carriera, la terza in ambito Senior, Daniel Grassl prenderà parte alle Finali de circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico. L’azzurro sarà della partita questo fine settimana sul ghiaccio giapponese di Nagoya con un obiettivo chiaro: pattinare due programmi senza particolari sbavature, mettere pressione agli avversari e proseguire così il suo percorso di avvicinamento verso la parte più importante della stagione. Un traguardo significativo per l’altoatesino, riuscito a strappare il pass per il Sol Levante grazie alla brillante seconda posizione ottenuta alla Cup Of China e alla quinta piazza arrivata con Skate America. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Inaugurata la pista di pattinaggio in piazza Verdi! Un momento che ha visto anche la presenza di Melissa Marrone, atleta che ha partecipato alla Coppa del Mondo e alla Coppa Italia di pattinaggio artistico. Un luogo dove divertirsi nel nostro bellissimo centro - facebook.com Vai su Facebook
Pattinaggio artistico: Daniel Grassl mina vagante alle Finali Grand Prix. L’azzurro può mettere pressione - Per la quarta volta in carriera, la terza in ambito Senior, Daniel Grassl prenderà parte alle Finali de circuito ISU Grand Prix 2025- Come scrive oasport.it
Pattinaggio artistico: Grassl insegue il podio dopo lo short a Skate America, Metelkina-Berulava fanno paura - Comincia con un quarto posto l'avventura di Daniel Grassl a Skate America, quinto nonché penultimo appuntamento del circuito ISU Grand Prix 2025- oasport.it scrive
Aerosmith e triplo axel: l’Italia scopre Daniel Grassl, argento agli Europei di pattinaggio - Quando si ammirano le coreografie sul ghiaccio, anche se seduti su un vecchio divano in appartamento, si salta in un universo parallelo. Si legge su deejay.it
Pattinaggio artistico. Non bene Grassl nel programma corto - Agli Europei di pattinaggio di figura in Finlandia, italiani ben posizionati dopo le prime gare. Si legge su rainews.it
Daniel Grassl, il fenomeno italiano del pattinaggio artistico: «Mi ispiro a Roberto Bolle» - Un podio forse pronosticabile: Daniel Grassl, 19enne di Merano, ha appena vinto la medaglia d’argento individuale ai Campionati Europei 2022 di pattinaggio artistico all’interno della Tondiraba Ice ... Come scrive corrieredelveneto.corriere.it
È nata una stella: Daniel Grassl, l'enfant prodige del pattinaggio all'esordio olimpico - Il carico di aspettative su Daniel Grassl, diciannovenne enfant prodige del pattinaggio artistico di cui tutto il mondo parla e detentore di incredibili ... Si legge su esquire.com