Damasco riconquista il campo petrolifero di al Omar Gli investimenti per ripristinarlo

Damasco annuncia di aver riconquistato il campo petrolifero di al Omar, dopo mesi di controllo incerto. I combattimenti hanno causato danni agli edifici e vetri rotti, ma ora le autorità siriane puntano a ripristinare le attività e rilanciare la produzione di petrolio. La ripresa sembra vicina, anche se i lavori di ricostruzione sono appena iniziati.

Tra i "trofei" che le Forze governative hanno sottratto alle Forze democratiche guidate dai curdi, riconquistando la parte orientale della regione di Deir Ezzor, c'è anche il più grande giacimento del paese. Ma ora serviranno risorse enormi per rimetterlo in modo. Un reportage Campo petrolifero di al Omar, Siria. Vetri infranti e muri anneriti negli edifici principali lasciano intuire un tentativo deliberato di distruggere le strutture più di quanto non avesse già fatto oltre un decennio di guerra. Lungo la strada, graffiti con simboli di Ypg e Hat – sigle di diverse sezioni delle forze curde che in passato controllavano la zona – ricoprono i muri, accanto a munizioni abbandonate e a ritratti floreali dei "martiri" curdi, in questa provincia interamente araba.

