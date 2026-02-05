Un bambino smette di accarezzare il gatto sulla sedia della clinica del campo di al Hol, in Siria, quando si rende conto di essere osservato. Dopo il ritiro delle Sdf, il controllo passa ora a Damasco, e la situazione nel campo resta tesa.

Il luogo che ospita le famiglie dello Stato islamico è da tempo considerato un problema irrisolvibile. Le voci di chi lo abita e l'incertezza su cosa accadrà ora che a gestirlo sono le autorità centrali siriane Campo di al Hol. Un bambino smette timidamente di accarezzare il gatto su una sedia della clinica del campo quando si accorge di essere osservato. “Ecco come siamo fatti”, dice una delle decine di donne vestite interamente di nero, incoraggiandolo a continuare. Il bambino allora sorride, e accarezza con più entusiasmo il gatto che fa le fusa: “Dite al mondo che non siamo i mostri che credono”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il ritiro delle Sdf dal campo di al Hol In Siria, ora sotto il controllo di Damasco

Approfondimenti su al Hol Campo

In Siria, gli scontri tra le forze curde e le truppe governative di Damasco hanno portato all’evasione di circa 1.

A una settimana dall’offerta di resa, il governo siriano e le Forze della Siria democratica (Sdf) annunciano un cessate il fuoco.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su al Hol Campo

Argomenti discussi: Come la Siria va verso la riunificazione; Siria, l’esercito entra a Heseke; Stati Uniti: Washington pronta a lasciare la Siria. Il crepuscolo delle SDF e la nuova partita regionale. Il possibile ritiro americano ridisegna gli equilibri nel Nord-Est del Paese; Siria: i curdi ancora una volta sacrificati ai nuovi equilibri.

Ritiro delle Forze Russe da Qamishli: Ultimi Aggiornamenti e Impatti sulla SiriaLa Russia ha avviato il ritiro delle sue truppe da Qamishli, un'azione che porta con sé significative implicazioni per la situazione in Siria. notizie.it

Ritiro Strategico delle Truppe Russe da Qamishli: Le Implicazioni in SiriaLa Russia ha avviato il ritiro delle proprie forze da Qamishli, rappresentando un segnale significativo nella complessa situazione siriana. notizie.it

Nella mia corrispondenza di questa mattina 22 gennaio in onda su Radio Radicale ho affrontato la critica questione siriana. - In #Siria, forze curde costrette al ritiro da gran parte della regione nordorientale. Gli #Usa ritengono esaurita la funzione delle #SDF. - facebook