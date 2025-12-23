La dinastia di Wisdom l'uccello più anziano del mondo | ora è il suo pulcino nato nel 2011 a covare un uovo

Wisdom, l’albatro più anziano del mondo, resta fedele alla sua tradizione a Midway. Nato nel 2011, il suo pulcino sta ora covando un uovo, proseguendo una storia iniziata nel 1956. Questa presenza continua testimonia la longevità e la resilienza di questa specie, simbolo di perseveranza nel tempo. La sua storia rappresenta un esempio di continuità e di vita che si tramanda attraverso le generazioni.

Wisdom, l’uccello più anziano del mondo, è di nuovo mamma a 74 anni: il suo unico uovo si è schiuso - Fish and Wildlife Service Il 30 gennaio 2025, sul piccolo atollo di Midway, nel cuore dell'Oceano ... fanpage.it

Wisdom, il più anziano uccello selvatico al mondo, ha messo al mondo un altro pulcino all’età di 70 anni - È sopravvissuto ai partner con cui si è accoppiato e persino al biologo che per primo lo studiò nel 1956. greenme.it

Sestarete TV - Canale 81. . E' uscito da pochi giorni Amori e altri clichè, il nuovo album di Maurizio Musumeci in arte #Dinastia che ha declinato l'amore "a modo proprio", come ha raccontato stamattina alla nostra Antonella Insabella #dinastia #amoriealtrichic - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.