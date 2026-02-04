Nicolò Sorrentino, giovane agricoltore dell’Amiata, porta nelle scuole il suo progetto

Dall’ università di Siena dove ha frequentato il corso di agribusiness all’esperienza didattica nelle scuole e nelle case di riposo portando sull’Amiata il sogno coltivato fin dall’ infanzia di dedicare la propria vita alla passione per la gallina. È il giovane amiatino Nicolò Sorrentino che alleva galline dalle razze più svariate provenienti da tutto il mondo. Nicolò Sorrentino porta nelle scuole dell’Amiata il suo progetto dal titolo " Dall’ uovo al pulcino ". "Questo progetto – dice Sorrentino – nasce dalla mia grande passione per il mondo agricolo e naturale e si inserisce in un percorso didattico che accompagna i bambini alla scoperta del ciclo della vita attraverso l’osservazione diretta e l’esperienza concreta". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le galline di Nicolò Sorrentino: "Dall’uovo al pulcino" nelle scuole: "Vorrei entrare anche a pediatria"

