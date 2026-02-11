Dall' uomo-spruzzino del curling agli asciuga-piste | i lavori più strani ma essenziali delle Olimpiadi di Milano-Cortina

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, ci sono lavori che sfidano l’immaginazione. Mentre la diretta si interrompe per le pause pubblicitarie o i momenti di intrattenimento come la kiss-cam, alcuni addetti svolgono compiti davvero insoliti. Come l’uomo-spruzzino del curling o gli asciuga-piste, persone che lavorano dietro le quinte per garantire che tutto funzioni senza intoppi. Sono lavori poco visibili, ma fondamentali per mantenere l’evento scorrevole e senza problemi.

Quando la diretta televisiva viene interrotta dalla pubblicità e il pubblico si distrae con la musica o giochi interattivi come le kiss-cam, loro entrano in scena. Sono le persone che rendono possibili le Olimpiadi, figure senza nome che spesso chi è spettatore da casa ignora.

