Lasciato a piedi dall' autista del bus bimbo alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina

Un bambino di fronte a un’ingiustizia si è fatto strada a piedi per partecipare alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Dopo la scuola, ha percorso sei chilometri perché non aveva il biglietto olimpico e l’autista del bus non lo ha fatto salire. Alla fine, il piccolo è riuscito a essere presente, dimostrando determinazione e passione per le Olimpiadi.

Dal “biglietto olimpico” all’invito. “olimpico”. Il bambino di 11 anni che era stato lasciato a piedi (a San Vito di Cadore, in provincia di Belluno) dall’autista dell’autobus con cui doveva tornare a casa dopo la scuola perché aveva il ticket sbagliato, è stato invitato a partecipare alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi Milano-Cortina. Il caso aveva fatto scalpore, visto che il piccolo aveva dovuto camminare per 6 km in mezzo alla neve per arrivare a casa. Il bimbo alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi L’invito è arrivato direttamente dalla Fondazione Milano Cortina 2026. Così è stato proposto un ruolo, nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina, al bimbo di 11 anni della provincia di Belluno che era stato lasciato a piedi dall’autista dell’autobus che doveva riportarlo a casa dopo la scuola. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Lasciato a piedi dall'autista del bus, bimbo alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina Approfondimenti su Milano Cortina L’autista del bus Dolomiti: “Neve, traffico, Olimpiadi. Chiedo scusa per il bimbo lasciato a piedi” Un autista di bus si scusa pubblicamente dopo aver lasciato un bambino di 11 anni a piedi in mezzo alla neve, lungo una strada di montagna in provincia di Belluno. Il bambino di Belluno lasciato a piedi dal bus avrà ruolo nella cerimonia d’apertura di Milano Cortina 2026 Un bambino di Belluno, fatto scendere da un autobus sotto la neve, avrà un ruolo speciale alla cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: A San Vito di Cadore bambino lasciato a piedi dal bus, fa sei chilometri a piedi: Niente biglietto speciale? Devi scendere; Bambino senza biglietto da 10 euro fatto scendere dal bus, lui cammina per 6 chilometri sotto la neve: È arrivato a casa stremato; Bambino cacciato dal pullman e abbandonato al gelo: aperta un’inchiesta, sospeso l’autista; Bambino di 11 anni lasciato a piedi sotto la neve per mancato adeguamento al nuovo biglietto bus a Belluno. La Provincia correrà ai ripari con rimborsi. Il bambino di Belluno lasciato a piedi dal bus avrà ruolo nella cerimonia d’apertura di Milano Cortina 2026Invitato alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 il bambino fatto scendere dal bus sotto la neve nel Bellunese ... fanpage.it Bimbo di 11 anni lasciato a piedi sotto la neve: sospeso l'autista di un autobus Cortina-CalalzoIl piccolo, che sarebbe stato sprovvisto del titolo di viaggio corretto, è stato costretto a percorrere 6 km a piedi. La famiglia ha sporto querela per abbandono di minore ... rainews.it la Repubblica. . Il raduno in piazza XXV Aprile a Milano per protestare contro l'arrivo in città degli agenti dell'Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti che scorteranno le delegazioni americane alle Olimpiadi invernali in Italia. - facebook.com facebook Prima dell'inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina, ripercorriamo questi otto indimenticabili scontri sul ghiaccio, dall'attacco a Nancy Kerrigan al backflip di sfida di Surya Bonaly x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.