Storia delle Olimpiadi dall' antica Grecia a Milano-Cortina

Gqitalia.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tanto per dare un'idea, le origini delle Olimpiadi risalgono al 776 a.C, quando a Olimpia si tenne la prima edizione in onore di Zeus. Storicamente quelli che erano i Giochi olimpici antichi, celebrazioni atletiche e religiose, durarono fino al 393 d.C, e tanto basta per comprendere come le Olimpiadi siano uno dei maggiori eventi che legano l'uomo al passato. In occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, la Fondazione Luigi Rovati dedica una mostra proprio alle Olimpiadi, visitabile fino al 22 marzo 2026. Dalla Grecia antica ai giorni nostri. I Giochi Olimpici™. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

storia delle olimpiadi dall antica grecia a milano cortina

© Gqitalia.it - Storia delle Olimpiadi, dall'antica Grecia a Milano-Cortina

Scopri altri approfondimenti

storia olimpiadi dall anticaStoria delle Olimpiadi, dall'antica Grecia a Milano-Cortina - A Milano dal 26 novembre al 22 marzo 2026 per ammirare reperti unici nel loro genere e oggetti donati dai campioni più grandi ... Secondo gqitalia.it

storia olimpiadi dall anticaLa storia delle Olimpiadi in mostra a Milano - Alla Fondazione Rovati di Milano i cimeli che raccontano tremila anni di Giochi ... Si legge su rainews.it

Olimpiadi, a Milano la mostra che ripercorre 3000 anni di storia dei giochi - Il racconto delle Olimpiadi dalle origini ai giorni nostri nella mostra 'I Giochi Olimpici. Si legge su resegoneonline.it

Cerca Video su questo argomento: Storia Olimpiadi Dall Antica