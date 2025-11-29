Tanto per dare un'idea, le origini delle Olimpiadi risalgono al 776 a.C, quando a Olimpia si tenne la prima edizione in onore di Zeus. Storicamente quelli che erano i Giochi olimpici antichi, celebrazioni atletiche e religiose, durarono fino al 393 d.C, e tanto basta per comprendere come le Olimpiadi siano uno dei maggiori eventi che legano l'uomo al passato. In occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, la Fondazione Luigi Rovati dedica una mostra proprio alle Olimpiadi, visitabile fino al 22 marzo 2026. Dalla Grecia antica ai giorni nostri. I Giochi Olimpici™. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Storia delle Olimpiadi, dall'antica Grecia a Milano-Cortina