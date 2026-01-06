Funny dj cinquant’anni in consolle | Felicità è una pista piena di gente

Sandro Franceschetti, noto come Funny DJ, ha raggiunto i cinquant’anni di attività in consolle. Durante la sua carriera ha fatto ballare generazioni di persone, creando atmosfere coinvolgenti e momenti di festa. La sua esperienza e passione si riflettono nelle sue performance, che continuano a portare allegria e un senso di comunità tra i partecipanti. La sua figura rappresenta un punto di riferimento nel panorama musicale e musicale da pista.

di Sandro Franceschetti Dire quante persone ha fatto ballare è impossibile, ma senza dubbio si tratta di un numero con almeno 6 zeri. Ed è difficile anche stimare tutte le serate che ha animato, probabilmente vicine alle 10mila. Numeri record per Funny dj (al secolo Paolo Spinaci ) che ieri ha festeggiato i suoi primi 50 anni di carriera al Miù Miù. Se esistesse una classifica dei disk-jockey lui sarebbe certamente nelle primissime posizioni, non solo per la lunghissima attività, ma prima ancora per la classe e la verve che lo hanno sempre contraddistinto alla consolle. Quello di Spinaci è un nome mitico per i frequentatori dei locali della riviera marchigiana e romagnola e non solo.

