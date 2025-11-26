Dall' ufficio al tempo libero le scarpe borgogna si indossano così

Sapori vincenti. Dal vinaccia profondo al marsala avvolgente, le sneakers bordeaux si impongono come It Shoes di stagione sofisticate, capaci di aggiungere un carattere elegante agli outfit dell'Autunno-Inverno 20252026. Sneakers colorate, il trend che illumina l'autunno 2025 Entrare nell'Autunno 2025 con un dolce passo felpato: ai piedi le sneakers scamosciate colore cioccolato Ormai protagonista conclamato della stagione fredda, il borgogna si declina anche sulle calzature più casual, che si apprestano a diventare le sostitute glamour dei classici modelli di scarpe da ginnastica in bianco e nero.

