Quali sono i viaggi migliori da fare nel 2026 | nella classifica di New York Times tre mete italiane

Il New York Times ha pubblicato la sua classifica delle migliori destinazioni di viaggio per il 2026, includendo 52 località. Tra queste, tre mete italiane si distinguono come scelte da considerare per l'anno in corso. Questa selezione riflette le destinazioni più interessanti e meritevoli di visita, offrendo spunti per chi desidera scoprire nuovi luoghi o riscoprire le bellezze del nostro paese.

L'elenco del New York Times include 52 località, tra cui tre italiane: è la lista delle migliori destinazioni di viaggio per l'anno appena iniziato. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

