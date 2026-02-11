Dalla rotazione dei comandi Nato può nascere la cultura della Difesa europea

La Nato sta cambiando volto. Gli Stati Uniti decidono di cedere gradualmente il controllo di tre comandi europei ai Paesi del Vecchio Continente. La mossa mette alla prova la capacità degli alleati di assumersi maggiori responsabilità e di sviluppare una propria cultura della difesa. Si tratta di un passaggio importante che potrebbe indicare un passo verso un ruolo più autonomo dell’Europa nell’ambito della sicurezza.

La decisione statunitense di lasciare gradualmente la responsabilità di ben tre comandi della Nato europei ai Paesi del Vecchio Continente alleati di Washington è in prospettiva un banco di prova critico per capire se e in che misura gli Stati membri dell’Alleanza Atlantica possano sviluppare capacità complementari a quelle sinora fornite dalla superpotenza. La rotazione dei comandi Nato. La Nato nella giornata del 10 febbraio ha comunicato che il Comando Interforze di Norfolk passerà sotto l’egida del Regno Unito, l’Italia controllerà quello di Napoli, Germania e Polonia si alterneranno a Brunssum, mentre Washington manterrà operativa la leadership dei tre comandi europei marittimo, aereo e terrestre. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ribadisce l’importanza di rafforzare la difesa europea, ma senza abbandonare la collaborazione con gli Stati Uniti e la NATO.

