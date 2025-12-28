Dalla crisi dell’abitare alla rinascita dell’ex Reggiani Il 2025? Anno di cantieri per Bergamo

Bergamo. Che per la città non sarebbe stato un anno semplice lo si era capito prima che iniziasse. Era bastato far cadere lo sguardo sull’interminabile elenco di opere che avrebbero dovuto accelerare per forza di cose il ritmo di lavoro per rispettare le scadenze imposte dal Pnrr. L’ e-Brt verso Dalmine, la Teb T2 verso la Val Brembana; i lavori delle ferrovie: il treno per Orio, la riqualificazione della stazione, il raddoppio della linea in direzione Ponte San Pietro. Questi ultimi cantieri che, proprio come quelli della nuova Gamec e del Palasport, devono affrontare ritardi al momento non quantificabili con altrettanto indeterminate incertezze legate al destino dei finanziamenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

