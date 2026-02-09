Incontri di quartiere appuntamento con i cittadini di San Lorenzo e Punta dell’Est

Gli incontri di quartiere a San Lorenzo e Punta dell’Est sono ripresi questa settimana. L’amministrazione comunale ha organizzato nuovi appuntamenti per ascoltare direttamente i cittadini e raccogliere idee su come migliorare il quartiere. Le riunioni si svolgono in modo semplice e diretto, senza troppi giri di parole. Gli abitanti partecipano numerosi e portano le loro proposte, mentre i rappresentanti del Comune ascoltano e prendono nota. Il percorso “Riccione cambia - Costruiamola insieme” continua così, con l’obiettivo di coinvolgere tutti nelle decisioni che riguard

Prosegue il percorso partecipativo "Riccione cambia - Costruiamola insieme" promosso dall'amministrazione comunale. Martedì sera, 10 febbraio, è in programma alle ore 21 il secondo incontro pubblico dedicato alla riqualificazione dei quartieri cittadini. Dopo l'ampia partecipazione registrata al.

