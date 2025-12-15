Alla scoperta della città segreta Riqualificazione dentro le mura Tre nuove porte sotto il Maiano

Grosseto si prepara a svelare un affascinante segreto: le nuove aperture di gallerie sotterranee sotto le mura, recentemente riqualificate. Un progetto che apre le porte a una scoperta storica e culturale, coinvolgendo cittadini e visitatori in un percorso tra passato e presente. Tre nuove entrate sotto il Maiano promettono di arricchire il patrimonio della città e offrire un’esperienza unica.

© Lanazione.it - Alla scoperta della città segreta. Riqualificazione dentro le mura. “Tre nuove porte sotto il Maiano” Grosseto, 15 dicembre 2025 – “Ma secondo te si potrà visitare le gallerie sotto le mura?”. È ladomanda posta da Luca, un ventisettenne grossetano, chiaramente interessato a scoprire un luogo indubbiamente nascosto della città grossetana. Affascinato da alcune parti più ’segrete’ e al contempo storiche, non sapeva che eravamo già in contatto con l’assessore con delega alla cultura e alle mura medicee Luca Agresti perché aveva già anticipato l’apertura della galleria sotterranea che al momento ospita in una parte il villaggio di Babbo Natale. Dunque, c’è una vera novità, nascosta appunto sotto ciò che un tempo era la protezione di Grosseto. Lanazione.it Alla scoperta della città segreta. Riqualificazione dentro le mura. “Tre nuove porte sotto il Maiano” - Suggestivo viaggio nella galleria che si trova sotto il Bastione, dopo Natale sarà visitabile di giorno. lanazione.it

