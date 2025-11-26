Appunti dal cantiere Juve | Spalletti il turnover non è una buona idea
Le scelte iniziali non premiano Spalletti in Norvegia, serve l'ingresso di Yildiz per ribaltare la partita. Conte a Napoli invece. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
News recenti che potrebbero piacerti
Michelangelo Pistoletto | Sculture e disegni (1982-1986) La Fondazione Pescarabruzzo inaugura lunedì 24 novembre alle ore 18, al MicHub – Cantiere della creatività e della conoscenza, un nuovo capitolo del progetto Arte Povera e oltre, dedicato alla ricerc - facebook.com Vai su Facebook
Appunti dal cantiere Juve: Spalletti, il turnover non è una buona idea - Le scelte iniziali non premiano Spalletti in Norvegia, serve l'ingresso di Yildiz per ribaltare la partita. Si legge su msn.com
Elkann: "La Juve deve tornare a vincere, Spalletti allenatore giusto per farlo" - "Oggi è importante che la Juventus vinca e un allenatore come Spalletti, con la sua esperienza, deve portarla a vincere. Riporta sport.sky.it
"Qualcosa di nuovo", Spalletti annuncia cambiamenti alla Juventus: il piano del tecnico - Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina- ilbianconero.com scrive