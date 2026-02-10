Questa mattina, il governo presenta un nuovo disegno di legge sui migranti. La proposta arriva in un momento di tensione e si aspetta di sapere quali misure saranno adottate. La discussione si svolge in un Consiglio dei ministri molto atteso, con l’obiettivo di mettere a punto le novità che potrebbero cambiare le regole sull’immigrazione in Italia.

Nel Consiglio dei ministri previsto per la mattinata di mercoledì 11 febbraio potrebbe arrivare il nuovo disegno di legge sui migranti annunciato dall’esecutivo. Nel provvedimento dovrebbero confluire sostanzialmente due elementi: le norme necessarie a recepire in Italia il Patto europeo su asilo e immigrazione, che adottato dall’Ue nel 2024 entrerà in vigore a giugno, e alcune disposizioni che non hanno trovato posto nel decreto Sicurezza appena approvato. Sbarco di migranti in Italia (Ansa). Le norme per recepire il Patto Ue su asilo e immigrazione. A dicembre il governo aveva lavorato a un ddl con otto articoli, che delegava al governo l’adozione di decreti legislativi per recepire la direttiva sull’accoglienza e adeguare la normativa nazionale ai regolamenti Ue in materia di asilo, procedure, gestione dei flussi, rimpatri, controlli alle frontiere e situazioni di crisi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il governo torna alla carica sui migranti: le possibili misure del nuovo ddl

Approfondimenti su Consiglio dei ministri

Il nuovo ddl Sicurezza del governo Meloni, recentemente annunciato, si propone di introdurre misure più severe per chi manifesta, migranti e minorenni.

Il governo italiano si prepara a presentare un nuovo disegno di legge sull’immigrazione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Consiglio dei ministri

Argomenti discussi: Tutti i decreti sicurezza della maggioranza; Auto, il governo scongela le misure per sostenere l’industria; Com’è cambiato il Pnrr dopo le ultime revisioni; Sicurezza, il governo vuole forzare. Al Colle una bozza di maxi-decreto.

Terzo settore. Il Senato approva la riforma. Il testo torna alla CameraCon un emendamento del Governo viene istituita la Fondazione Italia sociale con lo scopo di sostenere interventi innovativi. Tra i punti qualificanti del ddl: la previsione di un codice del terzo ... quotidianosanita.it

Ddl concorrenza. Arrivano i capitali in farmacia. Il Governo incassa la fiducia al Senato. Il testo torna ora alla Camera. La sintesi e il maxiemendamentoIl maxiemendamento è stato è stato approvato con voti 158 favorevoli, 110 contrari e un astenuto. Nel testo, vista l'apertura alle società di capitali, viene vietato il controllo, diretto o indiretto, ... quotidianosanita.it

“Sulla sicurezza urbana servono risorse e coordinamento, non propaganda”. Silvia Salis torna a parlare di sicurezza, definendo il governo “immobile” e puntando tutto su “un patto nazionale”. “I sindaci non sono bersagli ma alleati. Teniamo insieme ordine e gi - facebook.com facebook

“Sulla sicurezza urbana servono risorse e coordinamento, non propaganda”. Silvia Salis torna a parlare di sicurezza, definendo il governo “immobile” e puntando tutto su “un patto nazionale” x.com