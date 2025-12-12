Scuola occidente e identità culturale educazione sessuale in senso biologico e social dai 14 anni | il Ministro Prof Giuseppe Valditara a 5 minuti di Bruno Vespa su Rai 1

Durante l’intervista su Rai 1 con Bruno Vespa, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha affrontato temi legati all’educazione scolastica, all’identità culturale nell’Occidente e all’introduzione dell’educazione sessuale biologica e sociale a partire dai 14 anni. Una discussione che ha suscitato riflessioni sulla direzione delle politiche educative e sull’importanza di un dialogo aperto sulle tematiche giovanili.

Nel corso dell'intervista andata in onda ieri sera su Rai 1 nella trasmissione "5 minuti", condotta da Bruno Vespa, il Ministro dell'Istruzione e del Merito on. Prof. Giuseppe Valditara ha affrontato in modo articolato le principali direttrici della politica scolastica del Governo, soffermandosi su riforme ordinamentali, contenuti didattici, ruolo della famiglia e tutela dei minori.