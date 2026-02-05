Vannacci il sondaggio di Bruno Vespa | che batosta!

Vannacci e la sua lista Futuro Nazionale restano ben lontani da ottenere consensi importanti. Secondo l’ultimo sondaggio di Only Numbers, presentato a Porta a Porta, la loro percentuale si ferma all’1,6%. Una batosta che mette in discussione le speranze di crescita del movimento di Vannacci, che ora si ritrova a fare i conti con numeri molto bassi.

Nella prima rilevazione dell’istituto Only Numbers, presentata a Porta a Porta su Rai1, la lista Futuro Nazionale guidata da Roberto Vannacci si collocherebbe all’ 1,6%. In un sondaggio realizzato da YouTrend per Sky Tg24, pubblicato subito dopo l’addio dell’ex generale al Carroccio, il nuovo partito invece si attestava al 4%, mostrando una differenza significativa tra le due rilevazioni. Il partito di Fratelli d’Italia registra un calo dello 0,2% rispetto alla rilevazione del 12 gennaio, posizionandosi al 29,8%, mentre il Partito Democratico (PD) si attesta al 23,1%, in diminuzione dello 0,3%. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

