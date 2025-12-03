Dacia Maraini presenta il suo nuovo libro a Clusone

Bergamonews.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Clusone. Lunedì 8 dicembre alle 20.30 all’Auditorium delle Scuole Elementari di Clusone si terrà la presentazione del libro “Scritture segrete. Le donne che hanno cambiato il mondo con la parola”, di Dacia Maraini. Sarà presente l’autrice. Interverrà la professoressa Silvia Stucchi, docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Modera l’incontro Sebastian Cominini. Ingresso gratuito e libero (fino a esaurimento posti). BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

dacia maraini presenta suoDacia Maraini presenta il suo nuovo libro a Clusone - 30 all’Auditorium delle Scuole Elementari di Clusone si terrà la presentazione del libro “Scritture segrete. Segnala bergamonews.it

dacia maraini presenta suoAnteprima Premio Morante: stading ovation per Dacia Maraini - La scrittrice, intervistata da Tiuna Notarbartolo, al Teatro Diana ha dialogato con i ragazzi. Riporta sciscianonotizie.it

dacia maraini presenta suoDacia Maraini e l’ultima barbarie della lista degli stupri al liceo: “Cultura della vendetta, i nuovi poteri femminili fanno paura” - La scrittrice: c’è una cultura della vendetta di fronte ai nuovi poteri femminili che fanno paura. Lo riporta quotidiano.net

dacia maraini presenta suoDacia Maraini racconta Elsa Morante a 40 anni dalla morte dell'autrice dell'Isola di Arturo - Nel Teatro Diana affollato dagli studenti l'anteprima del quarantennale del Premio Elsa Morante, con eventi lungo tutto il 2026 e in tanti luoghi, anche nell'Istituto Italiano di Cultura di New York ... Si legge su rainews.it

Maraini incanta Buch Wien, Italia protagonista in fiera - La testimonianza intensa di Dacia Maraini sulla sua infanzia nel campo di internamento giapponese di Nagoya ha segnato una delle giornate più partecipate della Fiera Internazionale del Libro di Vienna ... Da ansa.it

Napoli, Dacia Maraini racconta Elsa Morante ai ragazzi - Napoli, 29 Novembre – Il 1° dicembre il Premio Elsa Morante organizza un evento speciale insieme al Teatro Diana e alla Commissione Scuola della V Municipalità di Napoli. Da sciscianonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Dacia Maraini Presenta Suo