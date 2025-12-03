Dacia Maraini presenta il suo nuovo libro a Clusone

Clusone. Lunedì 8 dicembre alle 20.30 all’Auditorium delle Scuole Elementari di Clusone si terrà la presentazione del libro “Scritture segrete. Le donne che hanno cambiato il mondo con la parola”, di Dacia Maraini. Sarà presente l’autrice. Interverrà la professoressa Silvia Stucchi, docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Modera l’incontro Sebastian Cominini. Ingresso gratuito e libero (fino a esaurimento posti). BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

