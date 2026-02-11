Da tutto il mondo a Trieste per giocare a scacchi alla Fenice tornano i grandi tornei

Trieste si prepara a ospitare ancora una volta i grandi appassionati di scacchi di tutto il mondo. Dal 13 al 15 febbraio 2026, il Teatro Piccola Fenice accoglierà la terza edizione dell’Open internazionale “Piccola Fenice”. Un torneo che richiama giocatori da diverse nazioni pronti a sfidarsi in una tre giorni di sfide intense e strategie.

La terza edizione dell’Open internazionale di scacchi “Piccola Fenice” si svolgerà dal 13 al 15 febbraio 2026 presso il Teatro Piccola Fenice di Trieste, via San Francesco 5. La manifestazione è organizzata da Laboratorio scacchi – Lab Šah, unica SSD di scacchi bilingue in Italia e club più grande del FVG, con la coorganizzazione e collaborazione del Comune di Trieste, ed è ospitata dal Circolo aziendale Fincantieri. L’evento, ormai affermato come riferimento nel panorama scacchistico del Friuli Venezia Giulia, vedrà la partecipazione di giocatrici e giocatori provenienti da paesi di tutto il mondo, tra cui Argentina, Armenia, Australia, Croazia, Francia, Germania, Iran, Irlanda, Malta, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Slovenia, Svizzera.🔗 Leggi su Triesteprima.it

