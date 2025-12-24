Tornano i presepi al Duomo Vecchio | oltre 60 Natività da tutto il mondo
Il Duomo Vecchio di Brescia si conferma anche quest’anno come luogo simbolo del presepe bresciano, accogliendo una mostra che da quasi vent’anni rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio. Non si tratta soltanto di una tradizione che si rinnova, ma di un’iniziativa che. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche: Ecuador, presepi da tutto il mondo in mostra al Museo Francescano di Quito
Leggi anche: Natale, più di 100 presepi da tutto il mondo in mostra in Vaticano
Tornano i presepi al Duomo Vecchio: oltre 60 Natività da tutto il mondo; Inaugurata in Duomo la mostra dei presepi realizzati da anziani e disabili; Tarquinia, parte domani dal duomo l’itinerario dei presepi; Natale a Treviso, torna la via dei presepi: la natività in chiese e luoghi simbolo della città.
Inaugurata in Duomo la mostra dei presepi realizzati da anziani e disabili - È stata inaugurata nel Duomo di Verona la mostra "Presepi dell’Inclusione Sociale", con lavori realizzati da anziani e disabili ... veronaoggi.it
A Cosenza tornano i presepi di carta: una tradizione fragile e preziosa tra arte e fede x.com
GRADO - Attesi i concerti di Penelope e i Diabolici Toupé, The Colours of Gospel e Corte di Lunas. Sabato 3 gennaio lo show del comico Gianluca Impastato. Tornano presepi, Villaggio di Natale e mercatini. ISCRIVITI anche al nostro canale Telegram -> htt - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.