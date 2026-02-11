Da Torino a Milano Cortina | il filo di Arianna che ha sconfitto il tempo

Arianna Fontana si aggiudica la sua dodicesima medaglia olimpica, avvicinandosi al record di Mangiarotti. È l’ennesima conferma di una carriera lunga e piena di successi. La campionessa italiana ha dimostrato ancora una volta di essere tra le migliori nel suo sport, portando a casa un risultato che si aggiunge a una serie infinita di vittorie. La sua determinazione e il suo talento continuano a far parlare di sé, da Torino a Milano Cortina, attraversando vent’anni di sfide e trionfi.

"Battere il tempo", diciamo nello sport. Anche per farci coraggio, perché il tempo, in realtà, non lo batti mai, vince sempre lui. Però puoi resistergli, se ne conosci l’arte, e durare, come Arianna Fontana che ieri, con i compagni di staffetta mista, ha vinto la sua 12a medaglia olimpica. Quando ritirò la prima, nel 2006, era una ragazzina di 15 anni che spiegava: "Paura delle avversarie grandi? Se mi stringono, le sbrano". Oggi è una donna di 35 che sa fare ancora linguacce. Il ghiaccio conserva. Il filo d’Arianna è lungo 20 anni, steso tra Torino e Milano Cortina, con 12 metalli olimpici appesi, almeno uno per ogni edizione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da Torino a Milano Cortina: il filo di Arianna che ha sconfitto il tempo Approfondimenti su Torino MilanoCortina Olimpiadi, l'Italia ha scelto i suoi portabandiera: Arianna Fontana e Federico Pellegrino a Milano, Federica Brignone e Amos Mosaner a Cortina L'Italia ha annunciato i portabandiera per le imminenti Olimpiadi invernali, con rappresentanti scelti per le città di Milano e Cortina. Arianna Fontana portabandiera alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: “Un onore, dà una grande carica” La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Torino MilanoCortina Argomenti discussi: Da Torino a Milano Cortina, le cerimonie d’apertura dei Giochi invernali; L’eccezionalità di Torino 2006 fu lo sguardo su un futuro migliore: una lezione per Milano-Cortina; Arianna Fontana, chi è la campionessa record nello short track. Da Torino a Milano Cortina: 20 anni di successi; Ambrosoli: il nuovo piano Out Of Home da Milano a Torino. Arianna Fontana, chi è la campionessa record nello short track. Da Torino a Milano Cortina: 20 anni di successiVent’anni di trionfi per Arianna Fontana. Da Torino 2006 a Milano Cortina 2026, passando per Vancouver 2010, Sochi 2014, Pyeongchang 2018 e ... msn.com Da Torino 2006 a Milano Cortina 2026: saranno quattro gli italiani ancora presenti 20 anni dopo!Arianna Fontana, Alessandro Pittin, Joel Retornaz e Roland Fischnaller sono gli unici atleti azzurri convocati per i Giochi Olimpici Invernali di Milano ... oasport.it RTL 102.5. . La telecronaca Rai della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina, condotta dal direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, ha suscitato forti critiche e acceso il dibattito sui social. Definita da molti utenti “catastrofica”, la diretta è div - facebook.com facebook Milano Cortina, Curling. Stefania Constantini: “Il futuro con Mosaner Capiremo a fine stagione” #MilanoCortinaOlympic2026 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.