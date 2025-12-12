Olimpiadi l' Italia ha scelto i suoi portabandiera | Arianna Fontana e Federico Pellegrino a Milano Federica Brignone e Amos Mosaner a Cortina

Leggo.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Italia ha annunciato i portabandiera per le imminenti Olimpiadi invernali, con rappresentanti scelti per le città di Milano e Cortina. Arianna Fontana e Federico Pellegrino guideranno la squadra a Milano, mentre Federica Brignone e Amos Mosaner rappresenteranno Cortina, simboli di eccellenza e orgoglio nazionale in vista dell'evento globale.

L'Italia ha scelto i suoi portabandiera per le prossime Olimpiadi invernali. Arianna Fontana e Federico Pellegrino per Milano, Federica Brignone e Amos Mosaner per Cortina. Sono le coppie di. 🔗 Leggi su Leggo.it

olimpiadi l italia ha scelto i suoi portabandiera arianna fontana e federico pellegrino a milano federica brignone e amos mosaner a cortina

© Leggo.it - Olimpiadi, l'Italia ha scelto i suoi portabandiera: Arianna Fontana e Federico Pellegrino a Milano, Federica Brignone e Amos Mosaner a Cortina

olimpiadi italia ha sceltoOlimpiadi, l'Italia ha scelto i suoi portabandiera: Arianna Fontana e Federico Pellegrino a Milano, Federica Brignone e Amos Mosaner a Cortina - Arianna Fontana e Federico Pellegrino per Milano, Federica Brignone e Amos Mosaner per Cortina. Da leggo.it

Olimpiadi Italia, scelti i quattro portabandiera per Milano Cortina 2026. E arriva una novità su Brignone - Saranno Federico Pellegrino, Arianna Fontana, Amos Mosaner e Federica Brignone gli atleti scelti per portare il tricolore durante la cerimonia d'apertura dei Giochi invernali al via dal prossimo 6 feb ... Come scrive corrieredellosport.it

L'INDIMENTICABILE 2021 DELL'ITALIA NELLO SPORT! (Le emozioni più belle)

Video L'INDIMENTICABILE 2021 DELL'ITALIA NELLO SPORT! (Le emozioni più belle)