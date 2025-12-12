Olimpiadi l' Italia ha scelto i suoi portabandiera | Arianna Fontana e Federico Pellegrino a Milano Federica Brignone e Amos Mosaner a Cortina
L'Italia ha annunciato i portabandiera per le imminenti Olimpiadi invernali, con rappresentanti scelti per le città di Milano e Cortina. Arianna Fontana e Federico Pellegrino guideranno la squadra a Milano, mentre Federica Brignone e Amos Mosaner rappresenteranno Cortina, simboli di eccellenza e orgoglio nazionale in vista dell'evento globale.
Olimpiadi 2026, Grigioni in allarme: accordo con l’Italia in stallo Coira denuncia la mancanza di chiarezza da Roma sui contributi economici e la gestione del traffico verso Livigno, sede di gare. Il tunnel del Munt la Schera è un nodo cruciale #laprovinciaunicat - facebook.com Vai su Facebook
Fiamma Olimpica per le Olimpiadi 2026: inizia il viaggio in Italia. Le foto e i video live #SkySport #MilanoCortina2026 Vai su X
