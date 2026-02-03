Si avvicina il 13 febbraio, data di uscita del nuovo film ispirato a Cime Tempestose. Margot Robbie sfoggia un abito vittoriano e diamanti da 100 carati, pronta a calarsi nei panni di Cathy. Con Jacob Elordi al suo fianco, l’attesa tra fan e appassionati cresce. La scena si prepara a vivere un nuovo adattamento di uno dei classici più amati.

Ormai manca sempre meno al 13 febbraio, giorno in cui finalmente uscirà l’attesissimo adattamento cinematografico del romanzo del 1847 di Emily Brontë, Cime Tempestose. E, neanche a dirlo, l’attesa è tutta per loro, i due protagonisti che stanno facendo letteralmente impazzire i fan con le loro apparizioni sui red carpet più glamour: Margot Robbie e Jacob Elordi. Belli, pieni di talento e tra i volti più amati del cinema conteporaneo, Margot e Jacob sembrano proprio avere un’intesa pazzesca non solo sul set, ma anche fuori, tanto da aver scatenato una valanga di supposizioni su un possibile legame speciale che li vedrebbe coinvolti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Margot Robbie, abito vittoriano e diamanti da 100 carati per Cime Tempestose. L’intesa con Jacob Elordi

Approfondimenti su Margot Robbie Cime Tempestose

Jacob Elordi descrive l’esperienza sul set di Cime Tempestose, rivelando un’intesa speciale con Margot Robbie.

Margot Robbie ha condiviso di aver sviluppato un forte legame con Jacob Elordi durante le riprese dell'adattamento cinematografico di Cime tempestose, diretto da Emerald Fennell.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Margot Robbie Cime Tempestose

Argomenti discussi: Margot Robbie, per Cime Tempestose, conferma che il method dressing è sempre la scelta giusta; Se nel 2026 ci vestiremo come nell'epoca vittoriana è colpa di Margot Robbie e i suoi ultimi look; Gli ultimi look neo-romantici di Margot Robbie: a tema Cime Tempestose; Cime tempestose, Margot Robbie e Jacob Elordi favolosi sul red carpet a Los Angeles. FOTO.

Margot Robbie come Rossella O’Hara: l’omaggio sul red carpetL’abito Chanel indossato da Margot Robbie a Parigi è la perfetta sintesi tra Cime Tempestose e Via Col Vento. msn.com

Margot Robbie, per Cime Tempestose, conferma che il method dressing è sempre la scelta giustaVi spieghiamo cos'è il method dressing (già messo in atto da altre attrici) e perché Margot Robbie ne è la regina gotico-vittoriana ... vogue.it

Margot Robbie alla presentazione in sala di “Wuthering Heights” alla premiere europea del film a Parigi. @rebellevague x.com

CinemaSerieTV.it. Orion Rivers · Fall In Love again, Everything is romantic. Ieri sera alla première parigina di Cime tempestose: Margot Robbie e Jacob Elordi sul red carpet, eleganza e intensità per uno degli adattamenti più attesi. #CimeTempestose #Wuth - facebook.com facebook