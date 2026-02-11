Un bambino di meno di un mese, arrivato da Gaza con la zia, trova accoglienza al Meyer di Firenze. La piccola, che ha bisogno di cure, è stata portata in Italia per ricevere assistenza medica che non può ottenere nella sua zona. La struttura ospedaliera si prepara ad accogliere altri piccoli pazienti come lei, provenienti da zone di guerra o con poche possibilità di cure adeguate.

Il Meyer apre le braccia ad una bambina di nemmeno un mese di vita, arrivata da Gaza insieme alla zia. La piccola è ricoverata nella terapia intensiva neonatale in prognosi riservata, per una complessa malformazione vascolare del collo che ne compromette la respirazione. Per questo, alla vigilia della missione umanitaria, l’Aou Meyer Irccs ha modulato un’equipe calibrata sulle sue esigenze. Il trasporto è stato organizzato nell’ambito di una missione della Protezione civile che ha attivato una operazione Medevac (Medical evacuation). Il momento più delicato è stato quello dell’intubazione, anche perché i medici sono stati costretti a eseguire la manovra a bordo dell’aereo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da Gaza a Firenze per curarsi. L’esodo dei piccoli pazienti

Approfondimenti su Gaza Firenze

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Gaza Firenze

Argomenti discussi: Da Gaza a Firenze per curarsi. L’esodo dei piccoli pazienti; Da Gaza al Meyer, il viaggio salvavita di una neonata; Al Meyer una neonata arrivata nella notte da Gaza; Da Gaza al Meyer una neonata in prognosi riservata.

Al Meyer una neonata arrivata nella notte da GazaFirenze – L’ospedale pediatrico fiorentino torna ad accogliere una neonata originaria di Gaza, accompagnata solo dalla zia. La piccola, arrivata la notte scorsa, ha meno di un mese e al momento si tro ... nove.firenze.it

Da Gaza al Meyer una neonata in prognosi riservataFIRENZE: La bambina è arrivata nella notte insieme ad altri 3 piccoli pazienti palestinesi che riceveranno cure in Toscana tra Firenze, Siena e Massa ... toscanamedianews.it

IL MEYER DI FIRENZE ACCOGLIE UNA NEONATA ORIGINARIA DI GAZA, E' IN PROGNOSI RISERVATA. Il trasporto è stato curato dalla missione Medevac con l'intervento anche dei volontari della Misericordia di Badia a Ripoli. I dettagli nell'articolo. - facebook.com facebook